Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210112.1 Glückstadt: Erneut unter Alkoholeinfluss unterwegs

Glückstadt (ots)

Nachdem die Polizei in Glückstadt einem Mann in der vergangenen Woche nach einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein abgenommen hatte, erwischte eine Streife den 21-Jährigen gestern am Steuer eines Autos - wieder unter Alkoholeinfluss.

Gegen 15.50 Uhr waren Beamte im Rahmen der Streife in der Straße Am Hafen unterwegs. Dort entdeckten sie ein Fahrzeug, das ihnen aus einer Kontrolle am letzten Mittwoch bekannt war. Sie stoppten den Wagen und stellten am Steuer den Mann fest, dem sie in der Vorwoche den Führerschein wegen der Trunkenheitsfahrt abgenommen hatten. Und wieder war der Glückstädter nicht nüchtern - ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 0,82 Promille - Restalkohol des Vortags, so der Beschuldigte. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Merle Neufeld

