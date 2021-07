Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gegen geparkten Pkw gefahren

Offenburg (ots)

Kurz vor 4 Uhr kam es in der Walnußallee am Freitagmorgen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 63-Jähriger gab an sich durch ein kreuzendes Tier so erschrocken zu haben, dass er nach rechts ausgewichen sei. Hierbei prallte er mit seinem Audi gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Renault Megane. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen davorstehenden Renault Twingo geschoben. An den Autos entstand ein Schaden von ungefähr 15.000 Euro. Der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

