Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Den Linksabbiegerstreifen zum Überholen genutzt und die Ampel ignoriert

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee

Dienstag, 13.07.2021, 16:15 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 20-jähriger Northeimer wird wegen dreister Verkehrsordnungswidrigkeiten demnächst mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen. Der junge Mann hatte am Dienstag gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Rückingsallee / Rhumestraße zunächst den Linksabbiegerstreifen genutzt, um zwei an der roten Ampel wartende PKW zu überholen. Anschließend fuhr er geradeaus über die rote Ampel.

Zu seinem Pech befanden sich in einem der überholten PKW zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Northeim. Da es sich um einen Privat-PKW handelte, war ein sofortiges Anhalten nicht möglich, der Northeimer konnte jetzt aber im Nachgang ermittelt werden. Ihn erwarten nun mind. 200EUR Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell