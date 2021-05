Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer zerstören Spielzeug und Sitzgruppe der Kita Querks in Lühnde und entwenden einige Gegenstände vom Kita-Gelände.

Hildesheim (ots)

Algermissen/Lühnde, Hangeräthsweg/fm)

Am 25.05.21, um 08:00 Uhr, wurde die Sarstedter Polizei zur Kita Querks nach Algermissen / Lühnde gerufen. Die Leiterin hatte gegen 07:00 Uhr festgestellt, dass unbekannte Personen auf dem Gelände der Kindertagesstätte randaliert haben. Es wurde ein Stapel mit Dachziegel, Kinderspielzeug, eine Sitzgruppe und Blumenkübel im Außenbereich zerstört. Des Weiteren entwendeten die Täter einen eisernen Zaunpfahl, eine blaue Spielzeugtonne sowie zwei Gartenstühle. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Am Freitag, 21.05.2021, um 16:00 Uhr, wurde das Tor zum Grundstück der Kita ordnungsgemäß abgeschlossen. Die Täter müssen irgendwann Pfingsten über den Zaun gestiegen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Sarstedt an die Tel.-Nr. 05066-9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell