Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Wesseln - (gle) - In der Nacht von Pfingstsonntag, den 23.05.21 auf Pfingstmontag, den 24.05.21 kam es in Wesseln in der Straße Steinbeek zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit von ca. 22:00 Uhr bis ca. 07:30 Uhr ist ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer am Unfallort befindlichen Steinmauer zusammengestoßen und hat an dieser einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Der Unfallort befindet sich unmittelbar neben dem "Aktiv-Treff" des DRK Ortsverbandes Bad Salzdetfurth e.V..

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen in Sachen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich mit der hiesigen Dienststelle unter der Rufnummer 05063 / 9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell