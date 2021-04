Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mobiler Jägerstand gestohlen

Kierspe (ots)

An der Haarbecke in Rönsahl verschwand zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein mobiler Jägerstand. Dieser war mit einem Schloss auf einer Anhängerkupplung gesichert. Polizisten fanden im Umfeld Fahrspuren und Manipulationen an den angrenzenden Zäunen. Wer hat das auffällige Gefährt am Wochenende herumfahren sehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell