Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Diebstahl aus Kfz - Täter gelingt die Flucht!

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld in Höhe von mehreren hunderten Euro aus einem Firmenfahrzeug. Der Fahrer des Fahrzeugs parkte seinen Kleinbus kurzzeitig in der Saarbrücker Straße ab und entfernte sich wenige Meter von diesem. Der Dieb nutzte offenbar die Gelegenheit, griff in das Fahrzeuginnere und entwendete das Bargeld aus einem Rucksack. Der Fahrzeugführer konnte nur noch mitansehen wie der Täter blitzschnell über ein Geländer sprang und durch die Unterführung der Völklinger Straße in Richtung MA-Käfertal flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln mit auffällig braunen gelockten Haaren und kurz rasierten Seiten. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621 718490 zu melden.

