Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrskontrolle - Betäubungsmittel sichergestellt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 24-jähriger PKW-Fahrer gelangt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige, nachdem die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt eine geringe Menge Kokain sicherstellten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr bemerkten die Beamten im Gespräch mit dem Verkehrsteilnehmer eine, in Folie eingepackte, weiße Substanz im Fahrzeuginneren. Da der Citroen-Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde dieser nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

