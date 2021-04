Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: unachtsamer PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden - Eine Person leicht verletzt

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12:00 Uhr die Relaisstraße in Richtung Karlsplatz und musste auf Höhe der Hausnummer 34 verkehrsbedingt halten. Ein in gleicher Richtung heranfahrender Mercedes-Fahrer bemerkte die auf Rot stehende Lichtzeichenanlage offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des wartenden BMW-Fahrers auf. Dieser wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro.

