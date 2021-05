Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen (11.05.) kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Autoaufbruch an der Wingenderstraße. Ein Unbekannter schlug mit seinem Ellenbogen die Seitenscheibe eines silbernen Geländewagens ein. Nachdem der Täter durch eine Zeugin gestört wurde, ließ er von dem Fahrzeug ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Karl-Arnold-Straße.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schwarze Kleidung, schwarze Basecap.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell