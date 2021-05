Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streifenbeamte kontrollieren 17-Jährigen auf Rad ohne Licht: BMX sichergestellt - Wem gehört das Bike? (Foto anbei)

Grevenbroich (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.04.) wurde an der Straße "Auf der Schanze" eine Streifenwagenbesatzung auf einen 17-jährigen Radfahrer ohne Beleuchtung unterwegs. Während der Kontrolle gab er an, dass er das mitgeführte Bike am Parkhaus auf der Straße "Von-Goldammer-Straße", Nähe Bahnhof, entwendet habe. Das BMX-Rad habe dort unverschlossen an der Wand gestanden. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Da der rechtmäßige Eigentümer des Rads bisher nicht feststeht, wendet sich die Kripo nunmehr direkt an die Bevölkerung.

Wer kann Hinweise auf die Herkunft des BMX-Rad geben? Ein Foto des schwarz/grünen Fahrrads der Marke " KS Cycling" (Typ: Bliss) ist der Meldung beigefügt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

