Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Junge flüchtet durch mehrere Gärten - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (07.05.), gegen 16:30 Uhr, machte sich ein junger Unbekannter an einem herrenlosen und nicht mehr angemeldeten Roller an der St. Petersstraße in Neuss zu schaffen.

Ein aufmerksamer Anwohner setzte die Polizei darüber in Kenntnis.

Als eine Streifenwagenbesatzung der Wache Neuss am Einsatzort ankam, gab es von dem grau gekleideten Jungen mit Umhängetasche keine Spur mehr. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort, näherte sich der Gesuchte dem Roller und wurde direkt vom Mitteiler erkannt. Daraufhin ergriff er die Flucht. Eine Beamtin nahm fußläufig die Verfolgung auf. Passanten und Anwohner teilten den Ordnungshütern immer wieder die Fluchtrichtung des Flüchtigen mit. Letztlich konnte die Polizei den Gesuchten in einem Garten an der Hans-Peter-Keller-Straße stellen. Die Angaben des 14-Jährigen, warum er sich den Roller anschaute und flüchtete, waren unglaubwürdig. Der Junge wurde von den Beamten nach Hause gefahren und in die Obhut der Familie gegeben.

Nach Angaben des 14-Jährigen verlor er bei der Flucht seine Umhängetasche, diese wurde im Nachgang durch einen Zeugen gefunden. In der Tasche befand sich, neben persönlichen Gegenständen, Aufbruchswerkzeug sowie Marihuana. Womöglich war dies zusätzlich der Grund für die überhetzte Flucht des Jugendlichen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 21 in Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell