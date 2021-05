Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparkter Pkw brennt aus - Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer möglichen Brandstiftung

Dormagen (ots)

Zur Straße "Am Schwimmbad" rückten in der Nacht von Samstag (8.5.) auf Sonntag (9.5.), gegen 00:30 Uhr, Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes aus. Ein weißer VW Caddy stand in Flammen.

Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung während die eingesetzten Polizeibeamten die Ermittlungen zur Brandursache aufnahmen.

Zeugen hatten im engen zeitlichen Zusammenhang zwei mögliche Verdächtige sich vom Brandort entfernen sehen. Die beiden männlichen Personen sollen von der Straße "Am Schwimmbad" zu einem abgestellten silbernen Pkw an der Bismarckstraße gelaufen und anschließend ohne Licht in Richtung Johannesstraße weggefahren sein.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

