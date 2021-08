Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein Fahrradständer wurde am Freitagvormittag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12 Uhr an einem in der Westendstraße geparkten silbernen Toyota beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen den, auf einer Anhängerkupplung montierten Radständer gefahren sein. Dieser wurde nicht nur verbogen sondern auch noch gegen die Stoßstange des Prios gedrückt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer: 07822 44695-0 erbeten. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell