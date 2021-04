Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch an der Kruppstraße

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Diebe in Firmenräumlichkeiten an der Kruppstraße ein.

Die Unbekannten stahlen unter anderem ca. 30 Kartons mit 300.000 Corona-Schnelltest und ein Kalibrierungsgerät für die Herstellung von FFP2-Masken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

