Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer prallt in Leitplanke - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 23.07.2021, ist ein Motorradfahrer auf der L 159 im Steinatal gegen eine Leitplanke geprallt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik verlegt. Gegen 19.35 Uhr hatte eine Motorradgruppe die Landstraße talwärts befahren, als ein 56-jähriger aus der Gruppe in einer engen Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor, von der Straße abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Am Motorrad und an der Leitplanke entstanden Sachschäden in Höhe von gut 4000 Euro. Die Landstraße war zeitweise komplett gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell