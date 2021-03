Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Vermisster Jugendlicher aus Viersen wird auch in Krefeld gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld teilt die Pressemitteilung der Polizei Viersen zu einem vermissten Jugendlichen:

Seit dem 15. März ist ein 16-Jähriger aus einer Jugendeinrichtung im Kreis Viersen verschwunden. Es könnte sein, dass er sich im Raum Krefeld aufhält. Ein Foto und eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/kempen-krefeld-vermisster-jugendlicher

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (119)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell