Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei Krefeld fahndet nach vermisstem Senior

Krefeld (ots)

Petros G. (76) wurde letztmalig am 22. März 2021 um 10 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Innenstadt gesehen. Der Mann ist nicht orientiert aber sehr "rüstig" und kann auch sehr weite Strecken zu Fuß laufen.

Er ist 1,60 Meter groß, wiegt 68kg, hat eine schlanke Statur, einen weißen Haarkranz mit etwas längerem Haar und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Leros, eine schwarze Stoffhose und dunkelblaue Sneakers.

Ein aktuelles Foto von Petros G. finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/krefeld-vermisster-senior

Falls Sie den Mann sehen sollten, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (116)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell