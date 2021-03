Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Frau reißt Senior Rolex-Uhr vom Handgelenk - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am vergangenen Freitag (19. März 2021) hat eine Frau einem Senior an der Dürerstraße durch einen absichtlich festen Händedruck eine Rolex-Uhr vom Handgelenk entwendet.

Gegen 12.15 Uhr wollte der 84-jährige Krefelder gerade mit seinem Mercedes in seine Garageneinfahrt fahren, als er von einer Frau auf dem Bürgersteig angehalten wurde. Sie fragte ihn nach dem Weg zu einer Apotheke.

Der Mann stieg aus dem Auto, um ihr den Weg zu erklären. Als er sich gerade wieder in seinen Wagen gesetzt hatte, kam die Frau noch einmal ganz nah an ihn heran, griff mit beiden Händen seine linke Hand und bedankte sich überschwänglich. Der Senior befreite sich aus dem Griff und drückte die Frau von sich. Sie ging daraufhin weiter. Als der Mann später in sein Haus zurückgekehrt war, bemerkte er, dass seine Rolex-Uhr am Handgelenk fehlte.

Die Täterin ist circa 1,65 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Außerdem hat sie vermutlich braune Haare.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (114)

