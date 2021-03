Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Autofahrer flüchtet von Unfallstelle - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (19. März 2021) ist ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet, nachdem er mit einem Radfahrer zusammengestoßen war.

Gegen 8 Uhr war der 17-jährige Radfahrer auf dem Immenhofweg unterwegs und bog nach rechts ab, um der Straße weiter zu folgen. Im Einmündungsbereich stieß er mit einem VW-Fahrer zusammen, der ihm auf dem Immenhofweg entgegengekommen und nach links abgebogen war. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer stieg aus und fragte den jungen Mann nach seinem Wohlergehen. Anschließend stellte der Mann das beschädigte Rad an die Seite, stieg in seinem VW und fuhr weiter.

Er ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Er hat kurze grau-schwarze Haare, einen Bart und blaue Augen. Bei dem VW soll es sich um ein Modell in Größe eines Vans gehandelt haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (112)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell