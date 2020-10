Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Geschädigte wird um mehrere 10.000 Euro betrogen - Warnung vor Betrügern am Telefon

Lübz (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde eine 80-jährige Frau aus Lübz Opfer von Betrügern am Telefon. Eine weibliche Anruferin hatte zuvor telefonisch Kontakt mit der Geschädigten aufgenommen. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und berichtete, dass die Tochter der Geschädigten angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Anruferin überzeugte die Geschädigte einen Geldbetrag in der Höhe von mehreren zehntausend Euro für die Freilassung ihrer Tochter aufzubringen und an eine unbekannte Person an ihrer Wohnungstür zu übergeben. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich vor Betrügern am Telefon. - Seien sie misstrauisch bei unbekannten Anrufern! - Machen Sie keine Angaben zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen am Telefon! - Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte! - Die Polizei fordert kein Geld für die Freilassung von Angehörigen - Wenn Sie Zweifel an einem Anrufer haben, beenden Sie das Gespräch! - Bei einem Betrugsverdacht wählen Sie den Notruf der Polizei unter "110"! Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

