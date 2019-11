Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.11.), gegen 16:15 Uhr, wurde eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 17-Jährige war mit ihrem Motorrad auf der Landstraße (L) 382 in Korschenbroich unterwegs. Als nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Autofahrerin vom Herzbroicher Weg auf die L382 abbiegen wollte, kollidierten beide Fahrzeuge. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

