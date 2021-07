Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Mann mit Softairwaffe beschossen

Freiburg (ots)

In seinem Garten in der Königsberger Straße hielt sich am Freitag, 23.07.2021 gegen 16.30 Uhr ein 81 Jahre alter Mann auf. Aus dem nichts wurde er plötzlich mit einer Softairwaffe beschossen und dabei am Rücken sowie am Kopf getroffen, was blutende Wunden mit sich brachte. Den Schützen konnte er nicht sehen, eine Softairkugel wurde im Garten sichergestellt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/tb

