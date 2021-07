Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Grundschule - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 23.07.2021, 20.30 Uhr und Samstag, 24.07.2021, 12.30 Uhr ein Oberlicht auf dem Turnhallendach der Grundschule in Fahrnau. Über dieses Oberlicht wurde sich Zutritt in eine Umkleidekabine verschafft, in der sich die Unbekannten aufgehalten haben. Durch die Fluchttüre wurde das Gebäude wieder verlassen. Diebstahlschaden entstand keiner, der Sachschaden am Oberlicht kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an der Grundschule in Fahrnau gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

