Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 03.06.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum Sonntag, 23.05.2021, und Mittwoch, 02.06.2021, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Bulkstraße in Seesen abgestellten Fahrzeug gekommen. Hierbei wurden sämtliche Fahrzeugscheiben eingetreten. Weiterhin wurde das Fahrzeugblech erheblich eingedellt. Im Innenraum des Fahrzeuges wurde Müll abgelagert. Wer Hinweise auf den bzw. die Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell