POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 02.06.2021

Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin / Zeugen gesucht

Wie erst jetzt angezeigt wurde, ereignete sich am Mo., 31.05.21, 17.35 Uhr, auf der Ringstraße in Liebenburg ein Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin wollte nach links in eine Gasse abbiegen, dabei streifte sie den Pkw Toyota eines Liebenburgers, der sie in diesem Moment überholen wollte. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca 2 300 Euro. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich bei der Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 zu melden.

Unfall zwischen Sprinter und Krad

Am Di., 01.06.21, 17.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sprinters aus Goslar die Wolfshagener Straße in Langelsheim. Als er nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte, holte er nach links aus. Ein nachfolgender Motorradfahrer einer Moto Guzzi aus Braunschweig wollte rechts an dem Fahrzeug vorbeifahren und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca 5000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 05326-978780 bei der Polizei in Langelsheim zu melden.

