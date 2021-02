Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Verdacht der Trunkenheit - 51-jähriger Autofahrer musste Blutprobe abgeben

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.02.2021) stoppten Beamte der Bonner Einsatzhundertschaft am Rathenauufer einen VW Golf. Dessen 51-jähriger Fahrer hatte zuvor das zu dieser Zeit aufgrund des vorangegangenen Hochwassers für Teile des Brassertufers, Rathenauufers und der Zweite Fährgasse geltende Verkehrszeichen 250 (Verbot der Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art) missachtet.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle gegen 15:20 Uhr stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest, der sich beim Aussteigen am Dach seines Wagens stützen musste. Einen Atemalkoholvortest lehnte der Fahrer ausdrücklich ab, weshalb ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach der Anzeigenerstattung und ersten Maßnahmen bei der Polizeiwache Innenstadt konnte der 51-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

