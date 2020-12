Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradakku gestohlen

LippstadtLippstadt (ots)

Am Mittwoch, zwischen 15:15 und 15:45 Uhr, wurde am Lippertor ein Fahrradakku entwendet. Das Rad war vor der Postfiliale abgestellt worden. Der Eigentümer fand es später in den benachbarten Büschen wieder. Die Batterie fehlte. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell