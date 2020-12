Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall

WarsteinWarstein (ots)

Am Mittwoch, um 08:52 Uhr, kam es an der Einmündung "Am Mühlenbruch" auf die Belecker Landstraße zu einem Unfall. Eine 53-jährige Frau aus Warstein war auf der Straße "Am Mühlenbruch" unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah sie den VW Tiguan einer 51-jährigen Warsteinerin welcher auf der B 55 in Richtung Warstein unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision bei der die Fahrerin des Tiguan und ihre 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Sie mussten zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 14.000,- EUR. (lü)

