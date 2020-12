Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein/Rüthen - Kontrollen

WarsteinWarstein (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von 12:00 bis 20:00 Uhr, führten Polizeibeamte der Warsteiner Wache Verkehrskontrollen durch. An verschiedenen Standorten an der B 55 und der B 516 wurden viele Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 45 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Meist handelte es sich um nicht mitgeführte Warnwesten oder Verbandskästen. In einem Auto waren fünf Männer verschiedener Nationalitäten unterwegs - alle ohne Masken. Bei den Kontrollen wurden außerdem ältere Mitbürger auf die Maschen von Telefonbetrügern und Taschendieben hingewiesen. Dazu gab es Infoflyer der Polizei. "Auch der anhaltende Regen konnte uns gestern nicht von dieser Aktion abhalten." so Markus Meier, Einsatzleiter am gestrigen Nachmittag. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell