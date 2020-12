Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Schmerlecke - Alleinunfall

ErwitteErwitte (ots)

Am Mittwoch, um 12:00 Uhr kam es an der Anröchter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Peugeot aus Richtung Klieve in Richtung Schmerlecke unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich auf einem Feld. Der schwer verletzte und eingeklemmte Fahrer musste aus dem Autowrack von der Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

