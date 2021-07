Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Teningen: Einbruch in Gaststätte in der Neudorfstraße

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Neudorfstraße ein. Im Schankraum wurden gezielt zwei Geldspielautomaten angegangen, aufgebrochen und das Automatengeld entwendet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

