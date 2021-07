Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streit bei Schulabschlussfeier

Freiburg (ots)

LKR B-H - Titisee-Neustadt Am Abend des 23.07.2021 kam es bei einer Schulabschlussfeier zu einer körperlichen und verbalen Auseinandersetzung zwischen den Eltern eines an der Feier beteiligten Schülers, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren einleiten musste, nachdem die Parteien getrennt waren. Stand: 11:00 Uhr FLZ/as (RTN/hö)

