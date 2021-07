Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Körperverletzungen unter Arbeitskollegen

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Donnerstag, 22. Juli 2021, kam es in einem Unternehmen in Eichstetten zu Streitigkeiten zwischen zwei Arbeitskollegen. Bereits um 16 Uhr wurden durch die beiden Meinungsverschiedenheiten verbal diskutiert, die kurz darauf in eine tätliche Auseinandersetzung mündeten. Durch Arbeitskollegen wurden die Streithähne getrennt und konnten anschließend ihrer Arbeit weiter nachgehen. Nach Feierabend kam es zwischen den beiden erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung. Schließlich schlug einer dem anderen gegen 20 Uhr mit einem mitgeführten Rucksack auf den Kopf, woraufhin dieser ein Tierabwehrspray aus der Hosentasche zog und damit seinem Gegenüber ins Gesicht sprühte. Die Kontrahenten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Bötzingen übernommen.

