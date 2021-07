Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ursprungsmeldung vom 08.06.2021: Umkirch/Gottenheim - Autofahrer schubst Fahrradfahrer um - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Umkirch/Gottenheim - Am Freitag, 04. Juni 2021, um 07:00 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Rennrad die L 115 zwischen Gottenheim und Umkirch auf der Fahrbahn. Der Fahrradfahrer wurde im Bereich der Abzweigung "Dachswanger Hof" von einem Pkw der Marke Skoda überholt. Da der Pkw nach Auffassung des Radfahrers zu schnell fuhr, gestikulierte er dies mittels Handzeichen. Der Pkw-Fahrer bremste daraufhin ab, stieg aus und schubste den Radfahrer, welcher auf den Radweg ausweichen wollte, um. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden und Prellungen zu. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen. Nachtrag vom 23.07.2021: Umkirch/Gottenheim - In diesem Zusammenhang suchen die Polizei und die Justizbehörde gezielt nach dem Rennradfahrer, der den Vorfall mitbekommen und sich mit dem Geschädigten von der Örtlichkeit entfernt hat. Dieser wird dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach, Rufnummer 07667 9117-0, zu melden.

