Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Ford Transit nach Unfallflucht gesucht!

Freiburg (ots)

- geänderte Hinweisnummer! - Am Donnerstagmorgen, 22.07.2021, gegen 06:45 Uhr, kam es in der Eisenbahnstraße in Steinen zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte dort in Höhe der Bushaltestelle Rathaus einen ordnungsgemäß am Straßenrand stehenden grauen Nissan. Der Verursacher entfernte sich. Am Nissan ging der Außenspiegel zu Bruch. Vom Verursacherfahrzeug blieb ebenso ein Außenspiegel und ein Blinkerglas an der Unfallstelle zurück. Anhand dieser Teile konnte das Verursacherfahrzeug als Ford Transit des Baujahres 2019 identifiziert werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

