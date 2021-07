Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Küchenbrand - Toaster fängt Feuer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.07.2021, hat in Wehr eine Küche gebrannt. Gegen 13:00 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu dem betroffenen Wohnhaus ausgerückt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Toaster, der versehentlich auf einer eingeschalteten Herdplatte positioniert worden war, hatte Feuer gefangen. In der Folge entstand ein Kleinbrand in der Küche. Dadurch wurde diese beschädigt, durch den Rauch und Rußschäden die Wohnung unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell