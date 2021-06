Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Am Winkelbusch/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die bekiffte Autofahrt eines 23-jährigen Sendeners endete am Dienstagabend (01.06.21) Am Winkelbusch. Gegen 18.15 Uhr stoppten Polizisten den Mann. Er gab an, nachts Cannabis geraucht zu haben. Ein Arzt entnahm dem Sendener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Des Weiteren fanden sie Marihuana bei dem 23-Jährigen und stellten es sicher. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

