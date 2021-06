Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/Grauer Opel Insignia beschädigt

Coesfeld (ots)

Ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen, hat sich am Montag (31.05.21) ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall entfernt. Zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr stand ein grauer Opel Insignia in einer Parkbucht an der Wiesenstraße. Nach der Rückkehr zum Auto entdeckte die Fahrerin einen abgerissenen Außenspiegel. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise zum Verursacher.

