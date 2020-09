Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Essen brennt an - Gebäude evakuiert - großer Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 22.09.2020, hat angebranntes Essen in Bad Säckingen für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Gegen 23:45 Uhr hatte ein Nachbar des betroffenen Hauses in der Alte Basler Straße Rauch sowie leichte Flammen bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Bei Eintreffen dieser war starke Rauchentwicklung feststellbar, weshalb alle Personen aus dem Gebäude gebracht werden mussten. Wie sich herausstellte, war dafür angebranntes Essen verantwortlich. Eine 78 Jahre alte Bewohnerin hatte einen Topf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Diese Frau wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie war unverletzt. Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehren aus Bad Säckingen und Wehr waren im Einsatz wie auch der Rettungsdienst.

