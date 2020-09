Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Brand in Sägerei - Blitzschlag wahrscheinlich

Freiburg (ots)

Vermutlich durch einen Blitzschlag kam es am Dienstagabend, 22.09.2020, in Rickenbach-Willaringen zu einem Brand in einer Sägerei. Kurz nach 18:30 Uhr war während eines Gewitters durch Zeugen ein heftiger Schlag wahrgenommen worden. Unmittelbar danach drang Rauch aus einem Betriebsgebäude der Sägerei. Die Zeugen begannen sofort mit Löscharbeiten, die von der angerückten Feuerwehr fortgesetzt wurden. Die Folgen des Brandes beschränkten sich auf einen Betriebsraum, ein Übergreifen der Flammen auf weiteren Gebäudeteile konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich untersucht, blieben aber unversehrt. Ein Blitzschlag als Ursache des Feuers ist wahrscheinlich. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Görwihl übernommen. Die Feuerwehr Rickenbach war mit mehreren Abteilungen und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

