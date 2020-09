POL-FR: Schopfheim/ Gündenhausen: Unfall im Kreisverkehr

Polizeipräsidium Freiburg

Ein leicht verletzter Roller-Fahrer und Sachschaden von 7000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 22.09.2020, gegen 14.20 Uhr, im Kreisverkehr in Gündenhausen. Von Maulburg herkommend befuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Dacia die L 139 und beabsichtigte, im Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung Schopfheim-Stadtmitte zu nehmen. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen Roller-Fahrer. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei welcher der 56 Jahre alten Roller-Fahrer stürzte. Dabei wurde er an der Hand verletzt und vom Malteser Hilfsdienst versorgt. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, am Roller 3000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit.

