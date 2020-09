Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Stetten: Radfahrer mit Fußgängerin zusammengestoßen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 26 Jahre alten Fahrrad-Fahrer und einer 80 Jahre alten Fußgängerin kam es am Dienstag, 22.09.2020, gegen 20.00 Uhr, auf dem Fußgängerüberweg in der Weiler Straße. Von der Weiler Straße herkommend lief die Frau in Richtung Bahnhof Stetten und beabsichtigte dazu den Fußgängerüberweg zu überqueren. Der Rad-Fahrer befuhr die Basler Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Landesgrenze und übersah die dunkel gekleidete Seniorin, als sie den Fußgängerweg zum Überqueren betreten hatte. Auch die 80-jährige hatte den Radfahrer nicht kommen sehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten stürzten und sich verletzten. Die Seniorin verletzte sich schwer, der Radfahrer leicht. Beide wurden durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

