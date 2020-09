Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Streit in Gaststätte

Freiburg (ots)

Neben anderen Gästen hielt sich am Dienstag, 22.09.2020, gegen 23.20 Uhr, ein 56 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in Todtnau auf und wurde vom Wirt ermahnt, sich in der Gartenwirtschaft leiser zu verhalten, da Außen ab 23.00 Uhr Sperrstunde war. Der alkoholisierte 56-jährige zeigte sich jedoch wenig einsichtig und fiel weiterhin negativ laut auf. Dies veranlasste den Wirt, ihm einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten. Daraufhin kam es zu einer Rangelei und zum Streit der beiden. Die Polizei rückte an und verwies alle Gäste aus der Gartenwirtschaft. Verletzt wurde bei dem Streit niemand. Der Wirt wird wegen der Sperrzeitüberschreitung angezeigt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell