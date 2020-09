Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Versuchter Einbruch in Imbiss

Freiburg (ots)

Frische Hebelspuren wurden am Dienstag, 22.09.2020, an einem Imbiss-Stand in der Straße "Im Martelacker" der Polizei gemeldet. Unbekannte hatten versucht, durch die seitliche Türe einzubrechen. Dies misslang und der oder die Täter kamen nicht hinein. Der Polizeiposten Markgräflerland (07626/977800) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell