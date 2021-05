Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Brandserie geklärt - drei Tatverdächtige ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach mehreren Branddelikten in Datteln und Waltrop konnte die Polizei nun drei Tatverdächtige ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Castrop-Rauxel, einen 21-Jährigen aus Datteln und einen 17-Jährigen aus Selm. Die drei jungen Männer haben eingeräumt von April bis Mai 2021 mehrere Müllcontainer und eine Dixi-Toilette in Brand gesteckt zu haben. Die Polizei ermittelt in bislang 13 Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie schwerer Brandstiftung. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell