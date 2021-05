Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall mit E-Scooter - Junge leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 13-jähriger Halteraner verletzte sich am Sonntagabend (ca. 20 Uhr) bei einem Verkehrsunfall leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Haltern am See fuhr auf der Lippstraße in Richtung Mühlenstraße. Der 13-Jährige fuhr mit einem E-Scooter zur gleichen Zeit aus dem Marienhof auf die Lippstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

