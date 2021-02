Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Pkw aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstagnachmittag einen geparkten Pkw in Obergrombach auf. Eine 51-Jährige parkte ihren Pkw gegen 14.45 auf dem Verbindungsweg zwischen Obergrombach und dem Michaelsberg um spazieren zu gehen. Als sie gegen 16.45 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam stellte sie fest, dass zwei Scheiben am Fahrzeug eingeschlagen worden waren und eine Stofftasche mit ihrer Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen worden war. Der Sachschaden am Pkw wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

