POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kanister mit unbekannter Flüssigkeit in Hude gefunden +++ Zeugen gesucht +++ Mit Foto

Landkreis Oldenburg: Kanister mit unbekannter Flüssigkeit in Hude gefunden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher lagerte am Donnerstag, 7. Januar 2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr, 38 geschlossene 5-Liter-Kunststoffkanister am Straßenrand des Waldgebietes Reiherholz in Hude ab.

Die Kanister sind mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit gefüllt und mit einem roten Gefahrensymbol mit dem Piktogramm einer "Flamme" versehen. Abgelagert wurden sie im Linteler Kirchweg.

Die Kanister wurden vom Landkreis Oldenburg abgeholt. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und prüft in diesem Zusammenhang auch den Inhalt der Kanister.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

