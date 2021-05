Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer kollidierte an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Horster Straße mit einer 53-jährigen Fahrradfahrerin. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich in Folge dessen leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Essener war zuvor auf der der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Gladbecker Straße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts, auf die Horster Straße ab. Dabei stieß er mit der Fahrradfahrerin aus Gladbeck zusammen, die auf der Friedrich-Ebert-Straße in gleicher Richtung, am rechten Fahrbahnrand fahrend, unterwegs war. Angaben zu entstandenen Sachschäden können derzeit nicht gemacht werden.

